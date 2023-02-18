الفتح يهزم الباطن بثنائية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الفتح في الفوز على فريق الباطن بهدفين دون رد في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي.

الفتح ضد الباطن

وكان الشوط الأول من المباراة، بتقدم اللاعب المغربي مروان سعدان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الإسباني كريستيان تيو في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ69.

وبعد المباراة، أصبح رصيد نادي الفتح 28 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي الباطن عند 3 نقاط في المركز الـ16 والأخير.

نتائج مباريات الجولة الـ17

وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أول أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.

وفي مباراتي أمس، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق.