الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تقدم الفتح ضد الباطن

وبدأت مباراة الفتح ضد الباطن المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وسط أفضلية نسبية للاعبي النموذجي.

واستمرت المحاولات، وسط تألق دفاعي كبير للاعبي الفريق السماوي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النموذجي، سددها مروان سعد بنجاح عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفتح ضد الباطن بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يبدأ النموذجي أحداث الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تعزيز تقدمه، فيما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن محاولاته، لتعديل النتيجة، بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في دوري روشن السعودي.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.