Icon

باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا Icon خطوة تُقرب النصر من مارسيلو Icon لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 Icon السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر Icon الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن Icon الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري Icon الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا Icon تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ17

الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تقدم الفتح ضد الباطن

وبدأت مباراة الفتح ضد الباطن المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وسط أفضلية نسبية للاعبي النموذجي.

قد يهمّك أيضاً
Img

STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض

Img

اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات، وسط تألق دفاعي كبير للاعبي الفريق السماوي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النموذجي، سددها مروان سعد بنجاح عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفتح ضد الباطن بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يبدأ النموذجي أحداث الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تعزيز تقدمه، فيما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن محاولاته، لتعديل النتيجة، بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في دوري روشن السعودي.

الفتح ضد الباطن
نتيجة الشوط الأول – المصدر@SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم