الفراج عن عقوبة تاليسكا ومترجم النصر: لا يُمكن تنويع العقوبات بحال تشابه المخالفات

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد البرازيلي تاليسكا لاعب النصر ومترجم النصر مكرم منصوري، وبعض من العقوبات الأخرى.
وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر” : ” كل قرار تتخذه أي لجنة رياضية، سوف يشكل مرجعًا قانونيًا يتم على أساسه بناء أي عقوبات في المخالفات المقبلة”.
وأضاف: ” لن تستطيع تنويع العقوبات في حالة تشابه المخالفات، تذكروا جيدًا هذه الجملة، الله يعين على موسم صعب، الله يتممه على خير”.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق أعلنت اليوم الخميس، عن تغريم تاليسكا 60 ألف ريال، بعد شكوى الهلال بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه الأزرق عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.
بجانب تغريم مكرم منصوري مترجم النصر 50 ألف ريال بسبب تسجيله لجلسة استماع اللاعب البرازيلي من خلال هاتف المحمول الخاص به.
وقال نجم النصر في تصريح له بإحدى المنصات الذي سبب إثارة الجدل: “هناك أحد الأندية لا يفوز بالدوري إلا بمساندة الحكام”، ويعود هذا الحديث إلى الفيلم الوثائقي الذي كان يُعرض عبر إحدى المنصات منذ أكثر من عدة أشهر.