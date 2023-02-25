الفراعنة يودعون أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مصر والسنغال

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انتهت مباراة مصر والسنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، بفوز المنتخب السنغالي برباعية دون رد، ليودع منتخب مصر البطولة ويفقد الفرصة في إكمال البطولة للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم تحت 20 عامًا في إندونيسيا بمايو المقبل.
وكان الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب السنغالي بابا ديمبا ديوب من إحراز ثلاثة أهداف ” هاتريك” في الدقائق الـ58 والـ72 والـ78، بينما سجل اللاعب إيبو ساني الهدف الرابع لمنتخب السنغال.
وتأهل منتخب السنغال للدور التالي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما تأهل منتخب نيجيريا في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما ودع منتخبا مصر وموزمبيق البطولة برصيد نقطة لكل منتخب.
وغاب المدرب محمود جابر المدير الفني للمنتخب المصري للشباب عن المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال بعد اللقاء، مع توقعات بإقالته من منصبه خلال الفترة المقبلة بسبب غضب الجماهير من أدائه التدريبي ومن أداء لاعبي منتخب مصر للشباب.
وتستكمل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليًا في مصر غدًا بإقامة مباراتين وهما “جمهورية إفريقيا الوسطى ضد الكونغو” ومباراة ” جنوب السودان ضد أوغندا”.
وبعد غد الاثنين تُقام مباراتا “جامبيا ضد بنين” و “تونس ضد زامبيا” في ختام دور المجموعات في البطولة.