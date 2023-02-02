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شملت جولته مركز عمليات الرياض وما تحتويه من منصات وطنية

الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا

2023-02-02 الساعة 6:33
الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا
المواطن - واس

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استقبل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في مقر الهيئة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي وعدداً من قيادات الأمن العام.

دعم العمل الأمني

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات دعم العمل الأمني عبر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تقوم به سدايا من أدوار في التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية.

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مركز عمليات الرياض

بعد ذلك اصطحب رئيس سدايا, مدير الأمن العام في جولة بمقر الهيئة شملت مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر اللتين تضمان مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ بهدف رفع مستوى جودة الحياة بالإضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

واستمع معاليه إلى شرح عن جهود “سدايا” في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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