Icon

ماريجا يقود الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا Icon لقطات لانهيار ممرض فلسطيني بعد اكتشاف والده بين مصابي نابلس Icon السعودية تتزين بالقمر وكوكبي المشتري والزهرة وكأنه منظر من قصص الخيال العلمي Icon طفل يسوق منتجاته بطريقة مثيرة لجذب الزبائن Icon الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد الرائد Icon مسلح أمريكي يعود لموقع جريمته ويقتل مراسلًا وطفلة Icon طيار أمريكي يلتقط سيلفي مع المنطاد الصيني قبل إسقاطه Icon التشكيل الرسمي لـ مباراة مان يونايتد ضد برشلونة Icon استمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان Icon فعاليات متنوعة تعزز الارتباط بالتاريخ السعودي بجامعة الأميرة نورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام

الفنانة المصرية حلا شيحة تصدم جمهورها في عيد ميلادها

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
الفنانة المصرية حلا شيحة تصدم جمهورها في عيد ميلادها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت الفنانة للمصرية حلا شيحة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، جدلًا كبيرًا، بعدما نشرت صورة من غير حجاب عبر حسابها على إنستجرام.

عيد ميلادها الـ 43

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد احتفلت اليوم 23 فبراير 2023، بعيد ميلادها الـ 43 من خلال صورة شاركتها على ستوري إنستجرام.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لحلا قبل أيام بدون حجاب من خلال فيديو جديد، ما أثار الانتقادات.

وشاركت شقيقتها هنا شيحة مجموعة صور قديمة للعائلة وكتبت عليها: “حبيبتي حلولاااا، أختي وتوأم روحي.. عيدك اليوم أحلى عيد.. جيتي في عيد زواج مامي وبابي.. تتويج للحب فأنت الحب، أنت الحنية.. أنت الطيبة، أحلى حلا وأنت الحلا كله، كل سنة وأنت طيبة”.

وأضافت: “وأمي وأبي أنتم الحياة والدنيا.. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والأمان.. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وأمان”.

خلع الحجاب

وكانت حلا شيحة قد نشرت قبل أيام فيديو يضم مجموعة من الصور ظهرت فيها من دون حجاب أيضًا، وهو ما دفع بعض المتابعين للاعتقاد بأنها خلعته. وظهرت حلا في الفيديو رفقة بناتها وهي تلتقط صورًا وفيديوهات لهم.

وكتبت حلا في تعليق على الفيديو: “أنا أؤمن بقوة الأسرة، وقوة الحب، وقوة الطهارة والفرح، وأعتقد أن الغد سيكون أجمل، وعندما نمر بأوقات صعبة، حزينة، وأحداث صادمة، لن يقودنا الشعور بالذنب والغضب إلا إلى مكان أفضل، ونصبح أكثر حكمة وأقوى وأقل غضبًا ومغفرة أكبر”.

وأضافت: “ألقي نظرة على عائلتي، وهم سعداء جدًّا بضحكاتهم من قلوبهم، فهم مصدر التواجد والقوة، وكما نتعلم من الطبيعة، يمكننا أن نتعلم الكثير من أطفالنا”.

ليست محجبة

وعن خلع حلا، الحجاب، قال والدها أحمد شيحة، في تصريحات صحفية: “هذا كلام فارغ وسخيف وبلا قيمة، حلا ليست محجبة بالمفهوم المعتاد. ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر”.

وخاطب والد حلا، منتقديها قائلًا: “اتركوها في حالها وابتعدوا عنها”. أما عن إمكانية عودتها إلى التمثيل، فقال: إنه لا يعرف موقفها تجاه العودة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف...

السعودية اليوم
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف
السعودية اليوم

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا...

السعودية اليوم
ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي
أخبار أمنية

ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق...

أخبار أمنية
لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند
غرائب

لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب...

غرائب
توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
السعودية اليوم

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا...

السعودية اليوم
التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
السعودية اليوم

التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات

السعودية اليوم
خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان مرعش مجرد بروفة 
العالم

خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان...

العالم
أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن
السعودية اليوم

أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط...

السعودية اليوم