الفنانة المصرية حلا شيحة تصدم جمهورها في عيد ميلادها

أثارت الفنانة للمصرية حلا شيحة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، جدلًا كبيرًا، بعدما نشرت صورة من غير حجاب عبر حسابها على إنستجرام.

عيد ميلادها الـ 43

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد احتفلت اليوم 23 فبراير 2023، بعيد ميلادها الـ 43 من خلال صورة شاركتها على ستوري إنستجرام.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لحلا قبل أيام بدون حجاب من خلال فيديو جديد، ما أثار الانتقادات.

وشاركت شقيقتها هنا شيحة مجموعة صور قديمة للعائلة وكتبت عليها: “حبيبتي حلولاااا، أختي وتوأم روحي.. عيدك اليوم أحلى عيد.. جيتي في عيد زواج مامي وبابي.. تتويج للحب فأنت الحب، أنت الحنية.. أنت الطيبة، أحلى حلا وأنت الحلا كله، كل سنة وأنت طيبة”.

وأضافت: “وأمي وأبي أنتم الحياة والدنيا.. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والأمان.. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وأمان”.

خلع الحجاب

وكانت حلا شيحة قد نشرت قبل أيام فيديو يضم مجموعة من الصور ظهرت فيها من دون حجاب أيضًا، وهو ما دفع بعض المتابعين للاعتقاد بأنها خلعته. وظهرت حلا في الفيديو رفقة بناتها وهي تلتقط صورًا وفيديوهات لهم.

وكتبت حلا في تعليق على الفيديو: “أنا أؤمن بقوة الأسرة، وقوة الحب، وقوة الطهارة والفرح، وأعتقد أن الغد سيكون أجمل، وعندما نمر بأوقات صعبة، حزينة، وأحداث صادمة، لن يقودنا الشعور بالذنب والغضب إلا إلى مكان أفضل، ونصبح أكثر حكمة وأقوى وأقل غضبًا ومغفرة أكبر”.

وأضافت: “ألقي نظرة على عائلتي، وهم سعداء جدًّا بضحكاتهم من قلوبهم، فهم مصدر التواجد والقوة، وكما نتعلم من الطبيعة، يمكننا أن نتعلم الكثير من أطفالنا”.

ليست محجبة

وعن خلع حلا، الحجاب، قال والدها أحمد شيحة، في تصريحات صحفية: “هذا كلام فارغ وسخيف وبلا قيمة، حلا ليست محجبة بالمفهوم المعتاد. ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر”.

وخاطب والد حلا، منتقديها قائلًا: “اتركوها في حالها وابتعدوا عنها”. أما عن إمكانية عودتها إلى التمثيل، فقال: إنه لا يعرف موقفها تجاه العودة.