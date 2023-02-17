الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على الرحلات السعودية

عمت الفوضى مطار جون كنيدي بعد أن تسبب حريق في انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف الرحلات الجوية من أوروبا ونيوزيلندا.

وبات المبنى رقم 1 الذي يخدم شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية الصينية والخطوط الجوية الفرنسية والإيطالية ولوفتهانزا والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية، مغلقًا اليوم نتيجة للحريق.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المبنى سيظل مغلقًا حتى الساعة 10 مساءً على الأقل.

سبب الحريق

وقال متحدث باسم هيئة الميناء إن الحريق كان نتيجة عطل في اللوحة الكهربائية، ونتيجة لذلك فإنه من المتوقع حدوث المزيد من الفوضى حيث يتم إعادة توجيه الرحلات الجوية إلى مطارات ومدن مختلفة.

واضطرت رحلة طيران نيوزيلندا إلى الدوران بعد سبع ساعات كاملة في الجو، أي أنه بحلول الوقت الذي هبطت فيه من حيث بدأت، كان الركاب على متنها لمدة 14 ساعة.

كما تم إلغاء أربع رحلات طيران في مطار جون كنيدي وتأخرت 32 رحلة.

مشكلات السفر في أمريكا

يعد فشل المطار هو الأحدث في قائمة طويلة من مشكلات السفر في الولايات المتحدة في الأشهر الستة الماضية، ففي يناير الماضي تعطلت أنظمة الملاحة الخاصة، مما أدى إلى توقف جميع الرحلات الجوية الأمريكية، في واحدة من أسوأ إخفاقات الطيران في التاريخ الحديث.

ويعود سبب الانقطاع إلى عدم قيام إدارة الطيران الفيدرالية بتحديث أنظمتها القديمة وفقًا للعديد من المعنيين.

وقبل ذلك عم كابوس على الخطوط الجوية الجنوبية الغربية، عندما فقد آلاف الركاب أمتعتهم وتُركوا عالقين في المطارات حيث فشلت شركة الطيران الاقتصادية في مواكبة الطلب، وأدت تلك الأزمة إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان ينبغي السماح لها بمواصلة العمل.