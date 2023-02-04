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قبل مباراة اليوم بالجولة الـ15

الفيحاء والوحدة لا يعرفان التعادل

2023-02-04 الساعة 1:25
الفيحاء والوحدة لا يعرفان التعادل
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الفيحاء والوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

مباراة اليوم في دوري روشن

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء والوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

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نادي الفيحاء في دوري روشن
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الوحدة صاحب المركز الـ12.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

أرقام الفيحاء والوحدة

وتُعد مباراة الفيحاء والوحدة اليوم هي الخامسة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، حيث تمكن كل منهما من تحقيق الفوز في مواجهتين.

الفيحاء ضد الوحدة
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الفيحاء والوحدة اليوم، حيث تمكن الفريق البرتقالي من تحقيق الفوز 4 مرات وتعادل 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل 16 هدفًا واستقبل 25 هدفًا.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز 4 مرات وخسر 7 مرات وتعادل 3 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وأحرز 9 أهداف، واهتزت شباكه 15 مرة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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