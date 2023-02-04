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ضمن منافسات دوري روشن

الفيحاء والوحدة يُعانيان دفاعيًا في الدقائق الأخيرة

2023-02-04 الساعة 4:23
الفيحاء والوحدة يُعانيان دفاعيًا في الدقائق الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى فريقا الفيحاء والوحدة لاستعادة توازنهما؛ والظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفيحاء والوحدة، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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مباراة الفيحاء والوحدة
موعد المباراة – المصدر @SPL

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الوحدة صاحب المركز الـ12.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

معاناة الفيحاء والوحدة دفاعيًا

ويُعاني الفريقان دفاعيًا في نهاية المباريات، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الأكثر استقبالًا للأهداف خلال الربع ساعة الأخيرة من دوري روشن السعودي هذا الموسم بـ7 أهداف، فيما اهتزت شباك الوحدة 6 مرات.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الفيحاء والوحدة اليوم، حيث تمكن كل منهما من تحقيق الفوز 4 مرات وتعادل 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة الفيحاء والوحدة اليوم هي الخامسة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، حيث تمكن كل منهما من تحقيق الفوز في مواجهتين.

الفيحاء والوحدة
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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