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في الجولة الـ15 بدوري روشن

الفيحاء يهزم الوحدة ويصعد 3 مراكز

2023-02-04 الساعة 8:17
الفيحاء يهزم الوحدة ويصعد 3 مراكز
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء فوزًا ثمينًا مساء اليوم على نادي الوحدة بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الـ15 بدوري روشن السعودي.

الفيحاء يحصد النقاط الـ3

ونجح اللاعب الإسباني فيكتور رويز في إحراز الهدف الأول للفريق البرتقالي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

الفيحاء ضد الوحدة - دوري روشن

وفي الشوط الثاني لم ينجح نادي الوحدة في إحراز هدف التعادل في ظل تألق دفاعي قوي من لاعبي الفريق البرتقالي.

ونجح الفريق البرتقالي في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ63 عبر اللاعب سلطان مندش.

وحافظ الفريق البرتقالي على الفوز ليُصبح رصيده 18 نقطة صعد بهم من المركز الرابع عشر إلى المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الـ13.

وكانت مباريات الجولة الـ15 بدأت من أول أمس الخميس، بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، وفوز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

وفي مباراتي أمس، تعادل النصر والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فارس الدهناء على العدالة بثلاثية مقابل هدفين.

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