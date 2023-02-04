الفيحاء يهزم الوحدة ويصعد 3 مراكز

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء فوزًا ثمينًا مساء اليوم على نادي الوحدة بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الـ15 بدوري روشن السعودي.
الفيحاء يحسم المباراة بهدفين..قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#الفيحاء_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/DLKj2Fo7PZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023
ونجح اللاعب الإسباني فيكتور رويز في إحراز الهدف الأول للفريق البرتقالي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني لم ينجح نادي الوحدة في إحراز هدف التعادل في ظل تألق دفاعي قوي من لاعبي الفريق البرتقالي.
ونجح الفريق البرتقالي في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ63 عبر اللاعب سلطان مندش.
وحافظ الفريق البرتقالي على الفوز ليُصبح رصيده 18 نقطة صعد بهم من المركز الرابع عشر إلى المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الـ13.
وكانت مباريات الجولة الـ15 بدأت من أول أمس الخميس، بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، وفوز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.
وفي مباراتي أمس، تعادل النصر والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فارس الدهناء على العدالة بثلاثية مقابل هدفين.