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في افتتاح جولة يوم التأسيس

الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد التعاون

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الفيحاء، في افتتاح منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق البرتقالي بهدف دون رد.

تقدم الفيحاء ضد التعاون

وبدأت مباراة التعاون ضد الفيحاء المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك.

التعاون ضد الفيحاء
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح ألكسندر ترايكوفسكي في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند الدقيقة 31 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية مميزة من على حدود منطقة الجزاء.

ألكسندر ترايكوفسكي
ترايكوفسكي – المصدر @Alfaihaclub

وانتفض اللاعبون بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتأخر التعاون ضد الفيحاء بهدف نظيف.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق البرتقالي في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولكنه يملك مواجهة مؤجلة.

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