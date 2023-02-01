دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي السعودية عاصمة للفن العربي وليلة صوت الأرض خير دليل جاسم الحربي: استضافة السعودية لـ كأس آسيا 2027 سينفع الأندية واللاعبين إخماد حريق في مستودع بالدمام ولا إصابات تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الأخدود تمديد العمل بمركز الرعاية الصحية بلينة 24 ساعة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.
وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.
كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.