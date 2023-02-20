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ضمن منافسات دور الـ16

الفيصلي يخسر بهدف ويودع دوري أبطال آسيا

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
الفيصلي يخسر بهدف ويودع دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد فولاذ الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بخسارة عنابي سدير بهدف دون رد.

خسارة الفيصلي ضد فولاذ

وبدأت مباراة الفيصلي ضد فولاذ الإيراني التي أُقيمت على ملعب الثمامة بشكل سريع، إلا أن الأداء الدفاعي غلب على أداء الفريقين، خوفًا من تلقي هدف مبكر، لتغيب الخطورة على المرميين، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

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الفيصلي وفولاذ
جانب من المباراة – المصدر @AlFaisaly

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان، قبل أن يستغل ساسان أنصاري خطأ دفاعيًا من لاعبي عنابي سدير، ويهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 64، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

الفيصلي وفولاذ
جانب من المباراة – المصدر @AlFaisaly

واستمرت المحاولات من الفريقين، وسط تألق دفاعي كبير من اللاعبين، لتنتهي المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بهدف دون رد، وتأهل فولاذ الإيراني إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

الفيصلي ضد فولاذ
جانب من المباراة – المصدر @AlFaisaly

عنابي سدير هذا الموسم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ولكنه فشل في البقاء بدوري المحترفين، وهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويُعاني الفترة الحالية من تراجع النتائج.

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