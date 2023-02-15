الفيصل يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية نتائجها مطمئنة

غادر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة اليوم بعد أن أجرى فحوصات طبية كانت نتائجها مُطمئِنة ولله الحمد.