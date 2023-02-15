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الفيصل يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية نتائجها مطمئنة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
الفيصل يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية نتائجها مطمئنة
المواطن - فريق التحرير

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غادر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة اليوم بعد أن أجرى فحوصات طبية كانت نتائجها مُطمئِنة ولله الحمد.

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