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بعد الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2022

الفيفا يصدم كريستيانو رونالدو

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
الفيفا يصدم كريستيانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد استبعاده من التشكيل المثالي من الفيفا عن عام 2022.

وشهد تشكيل الفيفا لأول مرة غياب رونالدو عنه منذ عام 2007، حيث جاء التشكيل المثالي لعام 2022 مكونًا من: “في حراسة المرمى؛ البلجيكي تيبو كورتوا “ريال مدريد الإسباني”، البرتغالي جواو كانسيلو “بايرن ميونيخ المعار من مانشستر سيتي”، الهولندي فيرجيل فان دايك “ليفربول”، والمغربي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان”.

كريستيانو رونالدو خارج التشكيل

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ الكرواتي لوكا مودريتش “ريال مدريد”، البرازيلي كاسيميرو “ريال مدريد سابقًا ومانشستر يونايتد حاليًّا”، ومهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وثنائي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين والنرويجي إيرلينج هالاند، بجانب ميسي ومبابي.

تشكيل الفيفا المثالي لعام 2022

وكان رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عن شهر فبراير الجاري.

رونالدو الأفضل في فبراير بالدوري السعودي

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن عبر “تويتر” أن كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب بينما فاز الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد بجائزة أفضل حارس في فبراير، والإسباني فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب أفضل مدرب في فبراير.

أما اللاعب نواف الصعدي لاعب أبها فحصد جائزة أفضل لاعب واعد في فبراير في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى نادي النصر مطلع يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

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