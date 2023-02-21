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تم إحالته إلى النيابة العامة

القبض على جزائري قتل زائرين طعنًا في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
القبض على جزائري قتل زائرين طعنًا في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة العاصمة المقدسة القبض على زائر؛ لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين.

وفي التفاصيل، قال حساب الأمن لعام في تغريدة على موقع تويتر: إن شرطة العاصمة المقدسة قبضت على زائر من الجنسية الجزائرية؛ لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهروب من الموقع؛ ما أدى إلى وفاتهما.

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ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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