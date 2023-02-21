القبض على جزائري قتل زائرين طعنًا في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة

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أعلنت شرطة العاصمة المقدسة القبض على زائر؛ لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين.
وفي التفاصيل، قال حساب الأمن لعام في تغريدة على موقع تويتر: إن شرطة العاصمة المقدسة قبضت على زائر من الجنسية الجزائرية؛ لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهروب من الموقع؛ ما أدى إلى وفاتهما.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.