القبض على رجل هدد بتفجير محطة قطارات في فرنسا

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أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، رجلًا في محطة قطارات لورين شرق فرنسا، بعد أن هدد بتفجير نفسه داخل قطار بين باريس وكولمار.
وعلى غرار أفلام هوليوود، جرت محادثات ومفاوضات من أجل إقناعه بالعدول عن أفكاره، وفي هذا السياق، تدخل شرطي بثياب مدنية لمنع الرجل من الاعتداء على الركاب، فيما توقف القطار لمدة ساعة ونصف، ومن غير المعروف سبب دوافعه حتى الآن.
ويذكر أنه في 11 يناير 2023، أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض، في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فوراً، على ما أفادت مصادر في الشرطة والنيابة العامة.
وسيطر عناصر الشرطة باستخدام السلاح على المهاجم الذي أصيب بجروح طفيفة، وتلقى العناية من المسعفين في المكان.
وكشفت مصادر أمنية ووسائل إعلام فرنسية حينها أن مرتكب الاعتداء ليبي في العشرينيات من عمره، وصل إلى فرنسا قبل 3 سنوات، وكان معروفًا بسوابق جنائية، إلا أنه لم يكن معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات، وليس متهماً بعلاقات مع جماعة إرهابية.
وأضافت أن الشرطة الفرنسية كانت أصدرت قراراً بترحيله من البلاد الصيف الماضي.