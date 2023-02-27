القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص لدهسه أحد المارة أمام مرفق تعليمي في مدينة الرياض، وآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق محتوى مرئي بذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.