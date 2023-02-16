القبض على شخص هدد بتفجير السفارة السعودية بالجزائر

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أعلنت سفارة المملكة في الجزائر، اليوم الخميس، أنها تلقت بالأمس، اتصالاً هاتفياً من شخص وجه تهديداً مباشراً بتفجير مبنى السفارة.
وقالت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنها أبلغت على إثر هذا التهديد، الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه.
وأوضحت سفارة المملكة تقديرها لجهود السلطات الجزائرية، مؤكدة ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوان في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة.