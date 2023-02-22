القبض على قائدي مركبات وضعوا ملصقات تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية

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تمكنت الجهات الأمنية، من القبض على عدد من قائدي مركبات؛ لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.
وفي التفاصيل، قال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: إن الجهات الأمنية قبضت على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية، وتزعزع اللحمة الوطنية.
وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.