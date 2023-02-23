الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مدينة سالتا الأرجنتينية فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال وزير الرياضة للاعبي الشباب والهلال: فالكم الفوز والتأهل هزة أرضية جديدة تضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر نخوة العوجا والعرضة إرث متجذر في وجدان كل سعودي إنجاز آسيوي استثنائي ينتظر الهلال الصحة: تسجيل 24 إصابة كورونا و55 حالة تعافٍ قانوني: الاستئناف سوف يلغي غرامة تاليسكا! القبض على لص سرق مركزًا لذوي الإعاقة بالأردن
تجرد لص من مشاعره الإنسانية وأقدم على سرقة أحد مراكز ذوي الإعاقة في محافظة الزرقاء بالأردن، ولكن تمكنت قوات الأمن من القبض عليه قبل أن يتصرف في الأموال المسروقة.
وأجبر اللص الموظفة على تسليمه المبلغ رغم تحذيره وتنبيهه من قبلها بأن المكان مراقب بالكاميرات، إلا أنه أصر على ارتكاب جريمته بسلب المبلغ المالي.
وفور أخذه المبلغ خرج من المركز، لتلحق به الموظفة وتبدأ بالاستغاثة ممن هم متواجدون في الطريق إلا أنه فر مسرعاً للاختباء.
وبحسب ما ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي، مديرية شرطة محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان تلقت بلاغًا، بدخول شخص مجهول لأحد المراكز الخاصة في المحافظة وسلب مبلغ 200 دينار من الموظفة العاملة داخل المركز تحت التهديد والفرار من المكان.
وعلى الفور شُكل فريق تحقيقي من شرطة الزرقاء والبحث الجنائي، وتمكن من تحديد هوية مرتكب الجريمة ومكان وجوده، إذ أُلقي القبض عليه بعد مداهمته واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة وستتم إحالته للقضاء.