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سلب 200 دينار من الموظفة تحت التهديد

القبض على لص سرق مركزًا لذوي الإعاقة بالأردن

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
القبض على لص سرق مركزًا لذوي الإعاقة بالأردن
المواطن - فريق التحرير

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تجرد لص من مشاعره الإنسانية وأقدم على سرقة أحد مراكز ذوي الإعاقة في محافظة الزرقاء بالأردن، ولكن تمكنت قوات الأمن من القبض عليه قبل أن يتصرف في الأموال المسروقة.

وأجبر اللص الموظفة على تسليمه المبلغ رغم تحذيره وتنبيهه من قبلها بأن المكان مراقب بالكاميرات، إلا أنه أصر على ارتكاب جريمته بسلب المبلغ المالي.

وفور أخذه المبلغ خرج من المركز، لتلحق به الموظفة وتبدأ بالاستغاثة ممن هم متواجدون في الطريق إلا أنه فر مسرعاً للاختباء.

ضبط المتهم

وبحسب ما ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي، مديرية شرطة محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان تلقت بلاغًا، بدخول شخص مجهول لأحد المراكز الخاصة في المحافظة وسلب مبلغ 200 دينار من الموظفة العاملة داخل المركز تحت التهديد والفرار من المكان.

وعلى الفور شُكل فريق تحقيقي من شرطة الزرقاء والبحث الجنائي، وتمكن من تحديد هوية مرتكب الجريمة ومكان وجوده، إذ أُلقي القبض عليه بعد مداهمته واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة وستتم إحالته للقضاء.

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