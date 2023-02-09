القبض على مقيمين لنقلهما وإيوائهما 7 مخالفين في عسير

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، اليوم الخميس، على مقيم من الجنسية الهندية لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية السودانية لإيوائه (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، وتم نقلهما وآواهما إلى النيابة العامة.

عقوبة نقل المخالفين

وبحسب ما ذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الإبلاغ

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.