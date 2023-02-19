القبض على مقيمَين بحوزتهما 9 كجم ميثامفيتامين بجدة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهما (9) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و(3.5) جرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأفاد الحساب الرسمي لمكافحة المخدرات بموقع “تويتر”، بأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.