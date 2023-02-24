Icon

عرض عسكري مهيب للداخلية في محفل مسيرة التأسيس Icon 54 قتيلًا في فيضانات البرازيل Icon بعثة النصر تطير إلى أبها Icon عزنا فخرنا مجدنا بلغات مختلفة على أبراج الساعة احتفاءً بيوم التأسيس Icon الهلال السوداني يهزم القطن الكاميروني في عقر داره Icon تقديم موعد إيداع دفعة مارس بـ حساب المواطن Icon توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس Icon تلاسن بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا بمجلس الأمن Icon صفقة نارية يراقبها نادي الهلال في الميركاتو الصيفي Icon قصة سوري توقف قلبه جراء الزلزال وعاد للحياة أثناء دفنه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم إحالتهما للنيابة العامة

القبض على مواطنين أحدهما اعتدى على مركبة أمنية والآخر وثقه

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
القبض على مواطنين أحدهما اعتدى على مركبة أمنية والآخر وثقه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الجوف، اليوم الجمعة، على مواطن لاعتدائه على مركبة أمنية وتعطيل السير ومضايقة المارة، وآخر وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس
العالم

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء...

العالم
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا
العالم

إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا...

العالم
تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج
السعودية اليوم

تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا
العالم

اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل...

العالم