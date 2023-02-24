القبض على مواطنين أحدهما اعتدى على مركبة أمنية والآخر وثقه

عرض عسكري مهيب للداخلية في محفل مسيرة التأسيس 54 قتيلًا في فيضانات البرازيل بعثة النصر تطير إلى أبها عزنا فخرنا مجدنا بلغات مختلفة على أبراج الساعة احتفاءً بيوم التأسيس الهلال السوداني يهزم القطن الكاميروني في عقر داره تقديم موعد إيداع دفعة مارس بـ حساب المواطن توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس تلاسن بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا بمجلس الأمن صفقة نارية يراقبها نادي الهلال في الميركاتو الصيفي قصة سوري توقف قلبه جراء الزلزال وعاد للحياة أثناء دفنه
قبضت شرطة منطقة الجوف، اليوم الجمعة، على مواطن لاعتدائه على مركبة أمنية وتعطيل السير ومضايقة المارة، وآخر وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.