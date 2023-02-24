القبض على مواطنين أحدهما اعتدى على مركبة أمنية والآخر وثقه

قبضت شرطة منطقة الجوف، اليوم الجمعة، على مواطن لاعتدائه على مركبة أمنية وتعطيل السير ومضايقة المارة، وآخر وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.