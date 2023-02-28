القبض على مواطن بحوزته 198,508 أقراص من الإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، على مواطن بالمنطقة الشرقية، بحوزته (198,508) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت لجنة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.