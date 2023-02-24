القبض على مواطن ضايق المارة وعطل السير في القصيم

قبضت دوريات الأمن بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، على مواطن لمضايقته المارة وتعطيل السير في مكان عام.

تفاصيل الحادث

وتفصيلاً، قال حساب الأمن العام على موقع تويتر، اليوم الجمعة، إن دوريات الأمن بمدينة بريدة بمنطقة القصيم قبضت على مواطن لمضايقته المارة وتعطيل السير في مكان عام.

تمت إحالته إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 6 أشخاص

وفي وقت سابق، تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 6 أشخاص لاعتدائهم على شخصين.

وقال حساب الأمن العام على موقع تويتر، إن شرطة منطة الرياض قبضت على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح الأمن أنه جار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.