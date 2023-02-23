القبض على مواطن في الخرج أطلق النار على آخر

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قبضت شرطة محافظة الخرج على شخص لإطلاقه النار على آخر إثر خلاف بينهما.
في التفاصيل، قال حساب الأمن العام على موقع تويتر: إن شرطة محافظة الخرج قبضت على مواطن لإطلاقه النار على آخر إثر خلاف بينهما، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ولفت الأمن العام إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.