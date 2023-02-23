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جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك

القبض على مواطن في الخرج أطلق النار على آخر

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
القبض على مواطن في الخرج أطلق النار على آخر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الخرج على شخص لإطلاقه النار على آخر إثر خلاف بينهما.

تفاصيل الحادث

في التفاصيل، قال حساب الأمن العام على موقع تويتر: إن شرطة محافظة الخرج قبضت على مواطن لإطلاقه النار على آخر إثر خلاف بينهما، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ولفت الأمن العام إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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