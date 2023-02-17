القبض على مواطن لترويجه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

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أعلنت مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، القبض على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.