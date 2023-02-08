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تم إحالته إلى النيابة العامة

القبض على مواطن نشر محتوى به سلاح ناري على مواقع التواصل

2023-02-08 الساعة 8:35
القبض على مواطن نشر محتوى به سلاح ناري على مواقع التواصل
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

سلاح ناري ووثيقة

وفي التفاصيل: أشار الأمن العام في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم قبضت على مواطن؛ لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها سلاح ناري ووثيقة رسمية لشخص آخر.

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أضاف الأمن العام: أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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