القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (920) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (46) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.