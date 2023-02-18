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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (920) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (46) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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