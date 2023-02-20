القصبي يشارك قصته مع الراديو قبل تطور وسائل الإعلام

شارك وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي قصته مع الإذاعات التي تربى عليها، وكيف كان شكل الإعلام سابقًا؟

الإعلام سابقًا

وقال القصبي خلال حديثه في المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية، إنه يتذكر عندما كان صغيرًا كان والده يقف ممسكًا الراديو خارج المنزل، حيث كان يوجه إريال المذياع للهواء ويحركه من أجل التقاط إشارات الإذاعات المختلفة والبحث عنها.

وأضاف أن الإعلام سابقًا كان بعيدًا، حيث كان يسمعون الإذاعات الأجنبية من لندن ومونت كارلو وصوت العرب، وذلك مع القناة السعودية الوحيدة التي كانت متواجدة، والأفلام التي كانت تعرض عليها.

وأشار “في السبعينيات عندما ذهبت إلى أمريكا كان هناك 5 محطات رئيسية، وفي عام 80 ظهرت شبكة سي إن إن، ثم بعدها في 1982 تم تركيب الكابل تي في لنصل إلى الإنترنت”.

سرعة التواصل

ولفت إلى أن القصد من هذه القصة إلى سرعة تغير العالم في الإعلام من سماع الراديو إلى التواصل المباشر، فاليوم العالم أصبح متواصلًا.