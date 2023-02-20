القصبي يشارك قصته مع الراديو قبل تطور وسائل الإعلام

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شارك وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي قصته مع الإذاعات التي تربى عليها، وكيف كان شكل الإعلام سابقًا؟
فيديو | وزير الإعلام د. ماجد القصبي يشارك قصته مع الإذاعات وكيف كان شكل الإعلام سابقا #الإخبارية#المنتدى_السعودي_للإعلام2 pic.twitter.com/MRlj1JRh5aقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
وقال القصبي خلال حديثه في المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية، إنه يتذكر عندما كان صغيرًا كان والده يقف ممسكًا الراديو خارج المنزل، حيث كان يوجه إريال المذياع للهواء ويحركه من أجل التقاط إشارات الإذاعات المختلفة والبحث عنها.
وأضاف أن الإعلام سابقًا كان بعيدًا، حيث كان يسمعون الإذاعات الأجنبية من لندن ومونت كارلو وصوت العرب، وذلك مع القناة السعودية الوحيدة التي كانت متواجدة، والأفلام التي كانت تعرض عليها.
وأشار “في السبعينيات عندما ذهبت إلى أمريكا كان هناك 5 محطات رئيسية، وفي عام 80 ظهرت شبكة سي إن إن، ثم بعدها في 1982 تم تركيب الكابل تي في لنصل إلى الإنترنت”.
ولفت إلى أن القصد من هذه القصة إلى سرعة تغير العالم في الإعلام من سماع الراديو إلى التواصل المباشر، فاليوم العالم أصبح متواصلًا.