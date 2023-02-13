القصبي يكشف إجراءات السعودية للسيطرة على أسعار السيارات

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كشف وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة للسيطرة على أسعار السيارات التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.
فيديو | وزير التجارة والإعلام المكلف: تواصلت شخصيا مع رؤساء الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية للسيارات.. وألزمنا الوكلاء بإعطاء الأولوية للأفراد #مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/cgP99N3l5Pقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023
وقال القصبي خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم إن استيراد السيارات ليس حكرًا على شركات السيارات بل متاح للأفراد والوكالات، موضحًا أن للأفراد أولوية في الحصول على السيارات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة جاء نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج أو تخفيض الكمية المنتجة خلال فترة جائحة كورونا بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها سلاسل الإمداد.
وتابع الوزير أنه قام بنفسه بالتواصل مع رؤساء مجالس إدارات بعض مصانع السيارات وطلب منهم زيادة الإنتاج وزيادة حصة المملكة من السيارات للسيطرة على الأسعار وتوفير مطالب المواطنين.
وأوضح أن هناك مبادرة تم إطلاقها اليوم لمتابعة السيارات التي ترد إلى المملكة منذ لحظة وصولها إلى الجمارك وحتى استخراج استمارة السيارة لمعرفة المرحلة التي تتعطل فيها الإجراءات.