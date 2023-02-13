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بسبب زيادة الطلب وتراجع الانتاج عالميًا

القصبي يكشف إجراءات السعودية للسيطرة على أسعار السيارات

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
القصبي يكشف إجراءات السعودية للسيطرة على أسعار السيارات
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة للسيطرة على أسعار السيارات التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

 

وقال القصبي خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم إن استيراد السيارات ليس حكرًا على شركات السيارات بل متاح للأفراد والوكالات، موضحًا أن للأفراد أولوية في الحصول على السيارات.

ارتفاع أسعار السيارات

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة جاء نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج أو تخفيض الكمية المنتجة خلال فترة جائحة كورونا بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها سلاسل الإمداد.

وتابع الوزير أنه قام بنفسه بالتواصل مع رؤساء مجالس إدارات بعض مصانع السيارات وطلب منهم زيادة الإنتاج وزيادة حصة المملكة من السيارات للسيطرة على الأسعار وتوفير مطالب المواطنين.

مبادرة جديدة

وأوضح أن هناك مبادرة تم إطلاقها اليوم لمتابعة السيارات التي ترد إلى المملكة منذ لحظة وصولها إلى الجمارك وحتى استخراج استمارة السيارة لمعرفة المرحلة التي تتعطل فيها الإجراءات.

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  • سعيد الغامدي

    السيارات ليست الوحيده التي تشغل بال رب الأسره فاالكثير والكثير من السلع المستوردة والمصنعه داخلياً ومختلف الأنواع أسعارها تنمو بطراد دون سبب وجيه مقارنه بمثيلاتها بالدول المجاوره… ؟؟!!! فأتمنى ان يتم وضع سياسه اكثر جدوى وفاعليه لضبط تلك الأسعار وكبح جماح الجشعين دون تقديم المبررات لارتفاع الأسعار الجنوني لأنها الهم والشغل الشاغل لرب الأسره وانتم ان شاء الله جديرين بتحمل المسئوليه والأمانه.

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