القمة الإفريقية تطالب بمقعد دائم بمجلس الأمن

حث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم السبت، الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي على الإيمان بمبدأ التضامن مطالبًا بمقعد إفريقي دائم بمجلس الأمن.

القمة الإفريقية

وجاء ذلك في كلمة ألقاها آبي أحمد، السبت، بافتتاح أعمال القمة الإفريقية العادية في دورتها الـ36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال آبي أحمد: “علينا أن نؤمن بمبدأ التضامن الإفريقي لتجاوز التحديات”، مشيرًا إلى أن مشاكل القارة لا يجب أن تتجاوز حدودها وحلها يتوقف علينا.

وأضاف: “أطالب بحصول قارتنا على مقعد دائم في مجلس الأمن”، بحسب العين الإخبارية.

أزمة الغذاء

وحول أزمة الغذاء التي تتصدر أجندة الاجتماعات، اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي “أنه حان الوقت لأن تكتفي قارتنا ذاتيًا من الغذاء”.

وحذر من أن التغير المناخي من أهم التحديات التي تواجه إفريقيا، لافتا إلى أن القارة ملتزمة بالاستثمار في الطاقة النظيفة.

وتابع أن جائحة كورونا أجبرت القارة على إعادة النظر في مسألة الدين المستدام.

إفريقيا والإرهاب

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال القمة الإفريقية العادية في دورتها الـ36 في أديس أبابا، فيما تفرض أزمة الغذاء وقضايا الأمن نفسها على أجندتها.

وخلال الجلسة الافتتاحية قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن دول القارة تقاوم الإرهاب رغم غياب التضامن فيما بينها.

وقضية الإرهاب من بين أبرز الملفات المطروحة على القمة الحالية في ضوء تمدد التنظيمات المتشددة غرب القارة وحول بحيرة تشاد وفي القرن الإفريقي.

تقارير السلم والأمن

وانعقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للمنظمة القارية، تمهيدًا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتجديد عضوية بعض الهيئات الفرعية، فضلاً عن مشروعات القرارات التي ستعرض أمام القمة المقبلة.