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في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي

القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، قمة مباريات دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي بمواجهة مانشستر يونايتد ضد برشلونة الإسباني في مرحلة الإياب، التي تُقام على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

مانشستر يونايتد ضد برشلونة

وتنطلق المباراة في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة وتُنقل عبر قناة BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

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وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى يوم الخميس الماضي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، بدأت الإثارة حيث سجل برشلونة الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الـ48 عبر ضربة رأسية.

ونجح بعدها بـ 4 دقائق، اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ52.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 60.

ونجح بعدها البرازيلي رافينيا في إضافة الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة الـ77 بعد خطأ من مدافعي مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة.

برشلونة ضد مان يونايتد

 

بيدري يغيب عن مواجهة الغد

وسيغيب عن مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة غدًا الخميس، اللاعب الإسباني بيدري بعد أن أُصيب في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي.

بيدري لاعب نادي برشلونة

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