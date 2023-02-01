أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، القنوات الناقلة لحفل ليلة صوت الأرض المقرر إحياؤها اليوم (الأول من فبراير 2023).

وبحسب تغريدة آل الشيخ ينقل حفل ليلة تحت الأرض نحو 41 قناة، من بينها قنوات إم بي سي، وقنوات روتانا، وأون تي في، ودبي، واليمن، والبحرين، الشروق، الراي، صدى البلد، العراق، شاهد، إل بي سي، الأردنية، العراقية، نسمة.

ليلة صوت الأرض

يشارك في حفل ليلة تحت الأرض عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، والمقرر إحياؤها 1 فبراير، لتكريم الراحل طلال مداح.

وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن أكثر من 31 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس.

ومن النجوم المشاركين في حفل صوت الأرض، عبدالله الرويشد، وليد توفيق، أحلام، نوال الكويتية، أصالة، بلقيس، أنغام، ونجوى كرم، هاني شاكر، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، محمد عبده، ماجد المهندس، نبيل شعيل، صابر الرباعي.

صوت الأرض

يذكر أن طلال مداح هو ملحن ومطرب من أبرز الفنانين بالمملكة، وكان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، فقد غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن. قدّم الكثير من الأعمال الموسيقية وعَمِلَ مع العديد من الملحّنين والشعراء والموسيقيين.