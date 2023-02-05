Icon

تمديد معرض نور الرياض من الشعاع إلى الشغف حتى 10 مارس Icon أول تعليق من هاري كين بعد إنجازه الخرافي أمام مانشستر سيتي Icon تعرض آلاف خوادم الكمبيوتر لهجوم قرصنة عالمي Icon جامعة الجوف تحول الدراسة عن بعد غدًا Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon نقل وزير الدفاع الأوكراني لمنصب وزاري آخر Icon 12 فائزًا بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز Icon المدني يحذر أهالي 8 مناطق من الطقس: عواصف وأتربة ورمال حتى الـ7 مساء Icon إجراءات جديدة من تيك توك لضبط نوعية المحتوى Icon القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وريال مدريد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في نصف نهائي كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وريال مدريد

2023-02-05 الساعة 11:04
القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث تُقام مساء الأربعاء المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله في الرباط عاصمة المغرب.

قد يهمّك أيضاً
Img

لماذا فشلت أمريكا في إسقاط المنطاد الصيني ؟

Img

موجة صقيع تحول أمريكا وكندا لمناطق أبرد من المريخ

وتُقام المباراة عبر قنوات SSC السعودية و قنوات AEA العراقية والقناة الرياضية المغربية.

الأهلي وريال مدريد قبل 22 عامًا

وسبق لـ الأهلي المصري أن تقابل مع ريال مدريد الإسباني في مباراة واحدة ودية وكانت في عام 2001، حيث فاز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري صنداي وكان بمناسبة فوز الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي آنذاك في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني
الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني عام 2001

الإصابات قبل مباراة الأهلي وريال مدريد

وسيفقد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، 6 من لاعبيه في مباراة الأهلي.

وسيغيب عن صفوف الريال كل من الإسباني لوكاس فاسكيز والبلجيكي إدين هازارد ومواطنه تيبو كورتوا والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي إيدر ميليتاو ومواطنه كريم بنزيما.

وكان فاسكيز أُصيب بـ التواء في الكاحل الأيمن في مباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

زيدان وهادي خشبة - الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني

ويُعاني ميندي من إصابة عضلية في الساق اليسرى وسيغيب لمدة شهرين، بينما يُعاني هازارد من التهاب في الركبة اليسرى، وسيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.

كما يُعاني ميليتاو من إصابة في الساق اليمنى كان تعرض لها يوم الخميس الماضي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

أما بنزيما فيعاني من إجهاد عضلي وحمل زائد بسبب ضغط المباريات ولن يشارك أمام الأهلي.

كما عانى كورتوا اليوم وخلال عمليات الإحماء، وقبل مواجهة ريال مايوركا من إصابة في العضلة الضامة، حيث سيغيب عن مواجهة الأهلي مما يمثل ضربة قوية لـ الريال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم