القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وريال مدريد

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث تُقام مساء الأربعاء المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله في الرباط عاصمة المغرب.

وتُقام المباراة عبر قنوات SSC السعودية و قنوات AEA العراقية والقناة الرياضية المغربية.

الأهلي وريال مدريد قبل 22 عامًا

وسبق لـ الأهلي المصري أن تقابل مع ريال مدريد الإسباني في مباراة واحدة ودية وكانت في عام 2001، حيث فاز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري صنداي وكان بمناسبة فوز الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي آنذاك في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

الإصابات قبل مباراة الأهلي وريال مدريد

وسيفقد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، 6 من لاعبيه في مباراة الأهلي.

وسيغيب عن صفوف الريال كل من الإسباني لوكاس فاسكيز والبلجيكي إدين هازارد ومواطنه تيبو كورتوا والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي إيدر ميليتاو ومواطنه كريم بنزيما.

وكان فاسكيز أُصيب بـ التواء في الكاحل الأيمن في مباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويُعاني ميندي من إصابة عضلية في الساق اليسرى وسيغيب لمدة شهرين، بينما يُعاني هازارد من التهاب في الركبة اليسرى، وسيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.

كما يُعاني ميليتاو من إصابة في الساق اليمنى كان تعرض لها يوم الخميس الماضي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

أما بنزيما فيعاني من إجهاد عضلي وحمل زائد بسبب ضغط المباريات ولن يشارك أمام الأهلي.

كما عانى كورتوا اليوم وخلال عمليات الإحماء، وقبل مواجهة ريال مايوركا من إصابة في العضلة الضامة، حيث سيغيب عن مواجهة الأهلي مما يمثل ضربة قوية لـ الريال.