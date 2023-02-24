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في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق مساء غدٍ السبت، مباراة الريال ضد الأتلتيكو في ديربي مدينة مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الريال ضد الأتلتيكو

وتبدأ المباراة غدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل نادي ريال مدريد حيث تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 1 FR , NOVA SPORTS 1 HD , MAX SPORT 4 HD , S SPORT 1 HD.

وقبل مباراة الغد، يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، أما نادي أتلتيكو مدريد فمتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

الريال ضد الأتلتيكو - ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - فينسيوس جونيور

الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

وتبدأ مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني اليوم الجمعة، بمباراة إلتشي ضد ريال بيتيس.

وغدًا تقام مباريات “إسبانيول ضد ريال مايوركا، قاديش ضد رايو فاليكانو، ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، فالنسيا ضد ريال سوسيداد”.

ويعيش نادي ريال مدريد أفضل فتراته الفنية حاليًّا بعد الفوز بلقب كأس العالم للأندية إضافة إلى الفوز على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5/ 2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث اقترب الريال كثيرًا من الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

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