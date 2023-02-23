القنوات الناقلة لـ مباراة الشباب والدحيل

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يستعد نادي الشباب اليوم لمواجهة فريق الدحيل القطري، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة، كما تنقل المباراة عبر قنوات ALKASS 5 HD , SSC1 HD , BEIN SPORTS AFC HD.
وكان الليث تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز على فريق ناساف الأوزبكي يوم الأحد الماضي، بينما تأهل فريق الدحيل على حساب مواطنه فريق الريان القطري بركلات الجزاء الترجيحية.
جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الليث والدحيل، سيواجه الفائز من مباراة الهلال وفولاد الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء الأحد المقبل.
ويُقام نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022 من مباراتي ذهاب وإياب، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 29 إبريل، بينما لقاء العودة سيكون يوم السبت 6 مايو.