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في نهائي كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال ضد ريال مدريد الإسباني غدًا وذلك في نهائي كأس العالم للأندية لـ عام 2022 في نسخته الـ19 والمقامة حاليًا في المغرب.

الهلال ضد ريال مدريد

وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد.

وسيقود مباراة الهلال ضد ريال مدريد، أنتوني تايلور ويعاونه كل من الإنجليزي جاري بيسويك ومواطنه آدم نون وسيكون الصيني نيانج ما حكمًا رابعًا.

وسبق للحكم تايلور إدارة مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مونديال الأندية 2022، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3/ 0.

نادي الهلال
نادي الهلال

مشوار الفريقين

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 الثلاثاء الماضي ، بينما صعد ريال مدريد أول أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.

وكان نادي ريال مدريد،  أعلن مساء أمس الخميس، عن وصول كل من الفرنسي كريم بنزيما والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو للانضمام إلى تدريبات الريال في المغرب استعدادًا لمواجهة الهلال.

ونشر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر “تويتر” صورًا لوصول بنزيما وميليتاو إلى مقر إقامة الريال في مدينة الرباط المغربية.

فريدريكو فالفيردي - ريال مدريد والأهلي
جانب من مباراة ريال مدريد والأهلي المصري

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