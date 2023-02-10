القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال ضد ريال مدريد الإسباني غدًا وذلك في نهائي كأس العالم للأندية لـ عام 2022 في نسخته الـ19 والمقامة حاليًا في المغرب.

الهلال ضد ريال مدريد

وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد.

وسيقود مباراة الهلال ضد ريال مدريد، أنتوني تايلور ويعاونه كل من الإنجليزي جاري بيسويك ومواطنه آدم نون وسيكون الصيني نيانج ما حكمًا رابعًا.