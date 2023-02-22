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في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفولاد

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفولاد
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية، مساء غدٍ مباراة الهلال وفولاد الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

مباراة الهلال وفولاد

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS 5 HD , SSC1 HD , BEIN SPORTS AFC HD , ABU DHABI SPORTS ASIA 1.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تاريخ مواجهات الهلال ضد الأندية الإيرانية

وسبق لـ الهلال مواجهة الأندية الإيرانية في 41 مباراة في دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 17 مباراة وخسر 15 لقاء وتعادل في 9 مباريات فقط.

وكانت آخر مواجهة لـ الهلال أمام فريق إيراني في دوري أبطال آسيا، كانت أمام فريق بيرسبوليس الإيراني يوم 16 أكتوبر من عام 2021 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال بثلاثية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري هدفًا والفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين.

شباب الأهلي ضد فولاد
جانب من المباراة – المصدر @theAFCCL_ar
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