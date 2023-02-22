القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفولاد

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية، مساء غدٍ مباراة الهلال وفولاد الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

مباراة الهلال وفولاد

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS 5 HD , SSC1 HD , BEIN SPORTS AFC HD , ABU DHABI SPORTS ASIA 1.

تاريخ مواجهات الهلال ضد الأندية الإيرانية

وسبق لـ الهلال مواجهة الأندية الإيرانية في 41 مباراة في دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 17 مباراة وخسر 15 لقاء وتعادل في 9 مباريات فقط.

وكانت آخر مواجهة لـ الهلال أمام فريق إيراني في دوري أبطال آسيا، كانت أمام فريق بيرسبوليس الإيراني يوم 16 أكتوبر من عام 2021 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال بثلاثية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري هدفًا والفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين.