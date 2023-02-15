القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا

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تُقام اليوم مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا البرتغالي، وذلك في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.
وستقام المباراة في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جان بريدال في بلجيكا، كما ستُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 3 HD PREMIUM, TV2 SPORT 1 NORGE , CLUB RTL , SKY SPORTS FOOTBALL ITALIA.
وفي نفس توقيت مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا، ستقام مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي في ملعب سيجنال آيدونا بارك في ألمانيا في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH , BT SPORT 1 HD , ELEVEN SPORTS 2 HD PORTUGAL.
وفي مباراتي أمس، فاز ميلان الإيطالي على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف دون رد، بينما فاز بايرن ميونخ الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد.
وستقام مباراة العودة بين بنفيكا وكلوب بروج في البرتغال يوم 7 مارس المقبل في مدينة لشبونة البرتغالية.
وكان اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز انتقل من بنفيكا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتعاقد البلوز مع اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ22 عامًا مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.
وأصبح فيرنانديز ثامن صفقات نادي تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، وهو الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي بحسب ما ذكرته شبكة BT Sport البريطانية.
وسبق لـ إنزو فيرنانديز اللعب في صفوف أندية ريفر بليت الأرجنتيني وديفنسا جستيسيا الأرجنتيني.
يذكر أن فيرنانديز، كان تُوج بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر من العام الماضي في قطر، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.