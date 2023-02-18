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القوات البحرية السعودية تختتم مناورات أمان 23 في باكستان

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
القوات البحرية السعودية تختتم مناورات أمان 23 في باكستان
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت القوات البحرية مشاركتها في مناورات التمرين البحري “أمان 23” في جمهورية باكستان الإسلامية.

ونشرت وزارة الدفاع، عدة صور على حسابها بموقع “تويتر”، توضح فيه مشاركة القوات البحرية في مناورات التمرين البحري “أمان 23″، حيث ظهر رجالها وهم يشاركون بفعالية وجدية.

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ودائمًا ما تشارك القوات البحرية الملكية في عدد من المناورات المهمة التي تهدف إلى رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات، وذلك لتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية بالمملكة والخليج العربي.

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