القوات البحرية تنهي استعداداتها للمشاركة في مناورات IMX/CE23

أنهت القوات البحرية استعداداتها للمشاركة في مناورات التمرين البحري المختلط متعدد الجنسيات (IMX/CE23) في مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.

ونشرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عدة صور من إنهاء القوات البحرية استعداداتها للمشاركة في مناورات التمرين البحري (IMX/CE23).

أمان 23

وشاركت القوات البحرية في وقت سابق بمناورات التمرين البحري “أمان 23” في جمهورية باكستان الإسلامية. وظهر رجال القوات البحرية يؤدون بفعالية وجدية في مناورات التمرين البحري “أمان 23″.