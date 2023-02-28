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القوات البحرية تنهي استعداداتها للمشاركة في مناورات IMX/CE23

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
القوات البحرية تنهي استعداداتها للمشاركة في مناورات IMX/CE23
المواطن - فريق التحرير

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أنهت القوات البحرية استعداداتها للمشاركة في مناورات التمرين البحري المختلط متعدد الجنسيات (IMX/CE23) في مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.

ونشرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عدة صور من إنهاء القوات البحرية استعداداتها للمشاركة في مناورات التمرين البحري (IMX/CE23).

أمان 23

وشاركت القوات البحرية في وقت سابق بمناورات التمرين البحري “أمان 23” في جمهورية باكستان الإسلامية. وظهر رجال القوات البحرية يؤدون بفعالية وجدية في مناورات التمرين البحري “أمان 23″.

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