آلاف الوفيات في بريطانيا بسبب عدم تلقي العلاج 42 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي مواطن في قبضة الأمن لحيازته 35 كجم من القات تغريم النصر 34 مليون ريال بسبب روي فيتوريا الأسهم السعودية تغلق مرتفعة طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الصين: عناد أمريكا بشأن تايوان سيكون له عواقب حقيقية القوات البحرية تنهي استعداداتها للمشاركة في مناورات IMX/CE23 اكتشاف حفرة غريبة في لبنان بعد ظهور أخرى بتركيا المجلس الصحي السعودي: تناول فيتامين سي بانتظام لا يقي من الإصابة بالبرد
أنهت القوات البحرية استعداداتها للمشاركة في مناورات التمرين البحري المختلط متعدد الجنسيات (IMX/CE23) في مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.
ونشرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عدة صور من إنهاء القوات البحرية استعداداتها للمشاركة في مناورات التمرين البحري (IMX/CE23).
وشاركت القوات البحرية في وقت سابق بمناورات التمرين البحري “أمان 23” في جمهورية باكستان الإسلامية. وظهر رجال القوات البحرية يؤدون بفعالية وجدية في مناورات التمرين البحري “أمان 23″.