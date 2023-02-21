القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان

اختتمت القوات البرية مشاركتها في تمرين “الكاسح 4” مع نظيرتها الباكستانية، والذي يهدف إلى تحسين القدرات القتالية وتبادل الخبرات العسكرية.

ونشرت وزارة الدفاع، عدة صور على حسابها بموقع “تويتر”، توضح فيه مشاركة القوات البرية مع نظيرتها الباكستانية في تمرين “الكاسح 4″، حيث ظهر رجالها وهم يشاركون بفعالية وجدية في التمرين.

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