القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان

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اختتمت القوات البرية مشاركتها في تمرين “الكاسح 4” مع نظيرتها الباكستانية، والذي يهدف إلى تحسين القدرات القتالية وتبادل الخبرات العسكرية.
ويعد التمرين امتدادًا لخطط وبرامج القوات المسلحة المعدة مسبقًا؛ لتطوير المهارات والقدرات القتالية في بيئات تدريبية مختلفة تحاكي الواقع، وبما يرفع مستوى الجاهزية القتالية، ويعزز التعاون العسكري بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية. pic.twitter.com/7JzaMG7jwsقد يهمّك أيضاً
— وزارة الدفاع (@modgovksa) February 21, 2023
ونشرت وزارة الدفاع، عدة صور على حسابها بموقع “تويتر”، توضح فيه مشاركة القوات البرية مع نظيرتها الباكستانية في تمرين “الكاسح 4″، حيث ظهر رجالها وهم يشاركون بفعالية وجدية في التمرين.