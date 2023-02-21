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يهدف لتحسين القدرات القتالية وتبادل الخبرات

القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت القوات البرية مشاركتها في تمرين “الكاسح 4” مع نظيرتها الباكستانية، والذي يهدف إلى تحسين القدرات القتالية وتبادل الخبرات العسكرية.

ونشرت وزارة الدفاع، عدة صور على حسابها بموقع “تويتر”، توضح فيه مشاركة القوات البرية مع نظيرتها الباكستانية في تمرين “الكاسح 4″، حيث ظهر رجالها وهم يشاركون بفعالية وجدية في التمرين.

امتداد لبرامج القوات المسلحة

وحسب ما ذكرته الوزارة، يعد التمرين امتدادًا لخطط وبرامج القوات المسلحة المعدة مسبقًا؛ لتطوير المهارات والقدرات القتالية في بيئات تدريبية مختلفة تحاكي الواقع، وبما يرفع مستوى الجاهزية القتالية، ويعزز التعاون العسكري بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية.

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