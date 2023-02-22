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أظهرت واقعاً يحاكي الأسواق والبيوت الشعبية خلال فترة التأسيس

القوات المسلحة تحتفل بذكرى يوم التأسيس بفعاليات تبرز الموروث الشعبي

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
القوات المسلحة تحتفل بذكرى يوم التأسيس بفعاليات تبرز الموروث الشعبي
المواطن - فريق التحرير

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برعاية وحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، احتفلت القوات المسلحة اليوم في الرياض، بذكرى يوم التأسيس، وذلك في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.

وشهد الحفل، عددًا من الفعاليات المصاحبة، التي أبرزت الموروث الشعبي السعودي، وأظهرت واقعاً يحاكي الأسواق والبيوت الشعبية خلال فترة التأسيس، إلى جانب تواجد الخيول العربية الأصيلة، والسيارات الكلاسيكية، التي تعكس الحقبة الزمنية في ذلك الوقت.

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لمسة وفاء لأجيال التأسيس

عقب ذلك، ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي كلمة، قال فيها إن «استذكار هذا اليوم هو اعتزاز بالجذور التي امتدت في أرجاء هذا الوطن الأبي، ولمسة وفاء لأجيال التأسيس الذين وطدوا بنيان هذه الدولة القائمة على ديننا الإسلامي القويم ورسخوا الوفاء للوطن على امتداده، والتلاحم والولاء الذي ربط هذه العلاقة القوية بمحبة وعطاء وإخلاص».

رؤية استشرافية ثاقبة

وأضاف معاليه: «تحل ذكرى التأسيس؛ وتبرز أمامنا الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقرارات العسكرية التي اتخذها قادة هذه البلاد منذ التأسيس، وهي قرارات ذات بعد استراتيجي انطلقت من استشعارهم بأهمية حفظ الوحدة، وحماية المكتسبات من أراض وثغور على امتداد وطننا الكبير».

حضر حفل ذكرى يوم التأسيس، معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وفضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، إضافة إلى سعادة رؤساء الهيئات ومديري الإدارات المرتبطة برئاسة هيئة الأركان العامة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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