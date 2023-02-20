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مؤكدًا أن اللاعبين لم يقصروا

الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل
المواطن - فريق التحرير

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أعرب حارس مرمى الفيصلي، أحمد الكسار، عن حزنه بعد الخسارة أمام فولاذ الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تعليق أحمد الكسار على الخسارة

وقال أحمد الكسار خلال تصريحاته لقنوات SSC الرياضية: “الحمد لله على كل حال، الجمهور الذي حضر اليوم لم يقصر، كنا نتمنى أن نفرحهم بالفوز والتأهل، لكن قدر الله وما شاء فعل”.

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الفيصلي ضد فولاذ
جانب من المباراة – المصدر @AlFaisaly

وتابع حارس المرمى: “جميع اللاعبين بالفيصلي لم يقصروا، وهذه كرة القدم، وما حدث في لقطة الهدف عدم توفيق من الدفاع، وهي كرة عرضية كان من الممكن نتصرف فيها بشكل أفضل”.

واختتم الكسار تصريحاته قائلًا: “هذه أحوال كرة القدم، تحدث بعض الأخطاء والجزئيات البسيطة، لكنها تكون فارقة، الحمد لله كل حال، زملائي اللاعبين قدموا مباراة جيدة في المجمل وروح قتالية عالية، وكان بالإمكان أفضل مما كان”.

الفيصلي وفولاذ
جانب من المباراة – المصدر @AlFaisaly

خسارة الفيصلي ضد فولاذ

ولعب الفيصلي ضد فولاذ الإيراني على ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بخسارة عنابي سدير بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ولكنه فشل في البقاء بدوري المحترفين، وهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويُعاني الفترة الحالية من تراجع النتائج.

الفيصلي وفولاذ
جانب من المباراة – المصدر @AlFaisaly

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