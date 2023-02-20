الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل 63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية لحظة ضرب الزلزال الجديد لمدينة أنطاكيا التركية الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا اتفاقيتان لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين السعودية وكوستاريكا الهلال يهز شباك شباب الأهلي مرتين في 7 دقائق بدء البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية سقطت جراء الزلزال الأخير بهاتاي لحظة انهيار عدة مبان في هاتاي بتركيا جراء الزلزال الأخير الرياض يواصل ملاحقة الصدارة بثنائية ضد نجران عبدالله الشهري: مبادرة كن مذيعًا تؤهل الجيل الجديد لحمل الراية
أعرب حارس مرمى الفيصلي، أحمد الكسار، عن حزنه بعد الخسارة أمام فولاذ الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وقال أحمد الكسار خلال تصريحاته لقنوات SSC الرياضية: “الحمد لله على كل حال، الجمهور الذي حضر اليوم لم يقصر، كنا نتمنى أن نفرحهم بالفوز والتأهل، لكن قدر الله وما شاء فعل”.
وتابع حارس المرمى: “جميع اللاعبين بالفيصلي لم يقصروا، وهذه كرة القدم، وما حدث في لقطة الهدف عدم توفيق من الدفاع، وهي كرة عرضية كان من الممكن نتصرف فيها بشكل أفضل”.
واختتم الكسار تصريحاته قائلًا: “هذه أحوال كرة القدم، تحدث بعض الأخطاء والجزئيات البسيطة، لكنها تكون فارقة، الحمد لله كل حال، زملائي اللاعبين قدموا مباراة جيدة في المجمل وروح قتالية عالية، وكان بالإمكان أفضل مما كان”.
ولعب الفيصلي ضد فولاذ الإيراني على ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بخسارة عنابي سدير بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ولكنه فشل في البقاء بدوري المحترفين، وهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويُعاني الفترة الحالية من تراجع النتائج.