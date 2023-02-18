Icon

مشهد يحبس الأنفاس لظهور الإعصار فريدي فوق المحيط الهندي Icon الفتح يهزم الباطن بثنائية Icon المرجان: محتالون يستغلون مشاهير التواصل للترويج لمواقعهم Icon باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا Icon خطوة تُقرب النصر من مارسيلو Icon لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 Icon السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر Icon الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن Icon الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ17

الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير محمد الحربي مباراة الفتح ضد الباطن في دوري روشن السعودي، ويساعده فهد العمري وأحمد العتيق، الحكم الرابع محمد البريدي، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده عيسى الخيبري.

قد يهمّك أيضاً
Img

لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا

Img

الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

ويقود عبدالله الحربي مباراة الخليج وضمك على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويساعده علي العلي ومحمد العرمطي، الحكم الرابع رائد الزهراني، حكم الفيديو سامي الجريس، ويساعده حسن آل سلام.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ17، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ20 نقطة، ثم الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الوحدة بـ16 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 10 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم