الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير محمد الحربي مباراة الفتح ضد الباطن في دوري روشن السعودي، ويساعده فهد العمري وأحمد العتيق، الحكم الرابع محمد البريدي، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده عيسى الخيبري.

ويقود عبدالله الحربي مباراة الخليج وضمك على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويساعده علي العلي ومحمد العرمطي، الحكم الرابع رائد الزهراني، حكم الفيديو سامي الجريس، ويساعده حسن آل سلام.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ17، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ20 نقطة، ثم الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الوحدة بـ16 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 10 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.