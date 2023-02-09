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في افتتاح الجولة الـ16

الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن

2023-02-09 الساعة 2:24
الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويتولى عبدالله الشهري إدارة مباراة الباطن والشباب في افتتاح الجولة الـ16 بدوري روشن السعودي، ويساعده فيصل القحطاني ومفرح الحسن، أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

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الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

ويقود خالد الطريس مباراة التعاون ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده ياسر السلطان وعماد عسكر، الحكم الرابع ممدوح آل شهدان، حكم الفيديو فيصل البلوي، ويساعده بليغ آل رمضان.

ويدير سلطان الحربي مباراة الوحدة ضد النصر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويساعده خلف الشمري وسعد الشبرمي، رائد الزهراني حكمًا رابعًا، تركي الخضير حكمًا لتنقية الفيديو، ويساعده محمد وزي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق منافسات الدور الثاني اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد، وبفارق نقطتين عن الهلال.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح برصيد 22 نقطة، متساويًا مع أبها، يليه ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق.

ويحتل الطائي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، ثم الرائد بـ16 نقطة، يليه الوحدة بـ15 نقطة، يليه الخليج برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

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