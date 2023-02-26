الكهرباء: 6 حالات يستحق فيها المشترك تعويضًا ماليًا

كشفت شركة الكهرباء، اليوم الأحد، عن الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضًا ماليًا.

وأوضحت العناية بالمشتركين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على أسئلة المتابعين بشأن تعويض الضرر الواقع عليهم بسبب عدم تفعيل الخدمة، أن هناك 6 حالات يستحق فيها المشترك تعويضًا ماليًا وهي.

حالات التعويض المالي

1ـ عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل.

2ـ عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية.

3ـ عدم إعادة الكهرباء بعد السداد.

4ـ عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له.

5ـ عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.

6ـ تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية على أن يزيد كل انقطاع عن 4 ساعات.